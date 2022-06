Best Assist of the Season: Winner



What else could it be but the magic missile? Congratulations @mmseize! @emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/eOu4H9mgA3 — AC Milan (@acmilan) June 26, 2022

Tunnel a Caldara, difesa del Venezia in bambola, apertura per Theo Hernandez che scarica la palla in rete arrivando di gran carriera a sinistra. Un bellissimo assist, quello di Alexis Saelemaekers, ma non sufficiente a vincere il premio per il. L'ennesimo riconoscimento di una stagione da urlo per il portiere che era arrivato con l'obiettivo di non far rimpiangere Donnarumma ed è finito col farlo dimenticare.Un, senza essere certi dell'epilogo del caso Donnarumma ma con la. E' questa la via da seguire, e il Milan lo ha fatto anche quest'anno:Solo che, a differenza del 2021,che ha già causato la perdita del forte centrale olandese (in seguito al gioco al rialzo del Lille) e che rischia di fare altre, per così dire, vittime., mentre per il trequartista belga si continua a parlare, con qualche idea come Ziyech del Chelsea o Traoré del Sassuolo in alternativa.