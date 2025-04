Milan, Maignan rassicura tutti: "Il vantaggio di essere testardi è che si ha la testa dura"

Getty Images

Mikefortunatamente sta bene: lo aveva già comunicato ilnella notte, diffondendo l'esito negativo degli esami ai quali è stato sottoposto il portiere francese dopo lo scontro testa contro testa con il compagno di squadra Jimenez al 52' di Udinese-Milan, ma nel tardo pomeriggio del giorno dopo è arrivato anche il post del numero 16 rossonero:Il vantaggio di essere testardi è che si ha la testa dura... Va tutto bene, grazie a Dio. Grazie per le vostre reazioni e i vostri messaggi! Apprezzo.Al minuto 52 della sfida contro l'Udinese, in un'uscita fuori area con i piedi, Maignan si è scontrato a tutta velocità con Alex Jimenez, perdendo inizialmente i sensi. Il tempestivo intervento dello staff medico e l'arrivo della barella, gli hanno permesso di ricevere le cure del caso. Trasportato, cosciente, dentro lo spogliatoio, ha sempre risposto alle domande dei dottori, che successivamente hanno deciso di portarlo in ospedale per tutti i test del caso. Lo spavento e la preoccupazione iniziale sono svaniti una volta che dal ventre dello stadio sono arrivate rassicurazioni sulle sue condizioni.

"Maignan era per terra e c'era un po' di caos, il primo pensiero era per lui e per Jimenez. Devo fare i complimenti ai tifosi dell'Udinese che hanno fischiato il giocatore e sono legittimati a farlo, ma hanno applaudito l'uomo, non è scontato e devo sottolinearlo".