Milan, Maignan rimanda la questione rinnovo: cosa succede e cosa manca

Nel match di ieri sera contro la Fiorentina, la scena è stata tutta per. Il portiere francese è stato il protagonista assoluto dell’incontro, conquistando a pieno titolo la palma di Man of the Match. Le sue parate decisive hanno tenuto in piedi il Milan: interventi importanti su Gudmundsson, Beltran e ben tre volte su Kean, compresa una prodezza nella ripresa sull’attaccante della Nazionale. Ancora una volta nel finale,, confermandosi un pilastro della squadra rossonera. Ma se in campo è tornato a brillare, a far discutere sono state le parole dell’estremo difensore francese al termine della gara.Intervistato da Sky Sport al termine dell’incontro, Maignan ha scelto di glissare sul tema del rinnovo del contratto. "Mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia ogni volta che la metto e ogni giorno. In questo momento ti dico la verità,: voglio parlare di calcio e trovare l'equilibrio giusto. Il Milan, la squadra e tutti meritano di più. La mia situazione personale non è la cosa più importante al momento", ha dichiarato il numero uno rossonero, mettendo in chiaro le sue priorità attuali.Nonostante le dichiarazioni prudenti di Maignan, il dialogo tra il portiere e il club è avviato da tempo. Tra il Milan e Maignan c’è una volontà comune di proseguire il cammino insieme. Un accordo verbale sarebbe stato raggiunto tra fine novembre e dicembre:La firma ufficiale non è, però, ancora arrivata. Le parti hanno scelto di prendersi una pausa di riflessione, valutando con attenzione tutti gli aspetti dell’intesa. Al momento mancherebbero solo alcuni dettagli da definire, ma non si avverte particolare urgenza. Anche perché, con il rinnovo, Maignan non diverrebbe automaticamente incedibile: il club potrebbe comunque ascoltare eventuali offerte ritenute congrue, soprattutto considerando che il portiere compirà 30 anni il prossimo 5 luglio.Se la trattativa per il rinnovo dovesse arenarsi definitivamente, il Milan sarebbe costretto a considerare la cessione di Maignan nella prossima finestra di mercato, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero alla scadenza del contratto attuale, fissata per giugno 2026., lo stesso club da cui il Milan acquistò Maignan nel 2021 per 16,4 milioni di euro. Il profilo di Chevalier rappresenterebbe un’opzione per il futuro tra i pali, in caso di addio del numero uno francese. Ma, per ora, la priorità resta definire il nuovo accordo con Maignan, per garantire continuità tecnica e confermare la sua leadership all’interno dello spogliatoio rossonero.