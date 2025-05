Milan, Maignan: "Rinnovo? Arriverà il momento dove tutti potremo parlare di questa situazione"

Getty Images

Alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna, il capitano del Milanè stato intervistato da SportMediaset.A UN PASSO DAL SECONDO TROFEO STAGIONALE - “Se fai questa domanda a tutti i giocatori tutti ti risponderanno che vogliono vincere questa partita. È una partita molto importante per le due squadre e sappiamo che sarà diversa dall’ultima sfida: sarà difficile, dobbiamo essere concentrati e dare tutto per poter vincere questo titolo”.PUOI CALCIARE UN RIGORE SE SI DOVESSE ANDARE? - “Non conosciamo la storia della partita di domani, ma dobbiamo essere pronti per tutti gli episodi. Non c’è niente da evitare se vogliamo vincere”.

RINNOVO - “Il mio punto di vista oggi è solo per la partita di domani. Arriverà il momento dove tutti possiamo parlare di questa situazione, ma oggi preferisco parlare di domani”.CON UN TROFEO IN PIU'... - “Con un trofeo in più la vita è più bella, sicuro”.