Mike Maignan, portiere del Milan, parla a Milan Tv dopo lo 0-0 col Real Madrid, sfida in cui ha parato un rigore a Gareth Bale: "È stato un match amichevole dal sapore di Champions League dato che abbiamo affrontato il Real Madrid. La partita è stata molto intensa e non siamo stati bravi a concretizzare le nostre occasioni, ma è anche vero che abbiamo concesso poco ai nostri avversari, e questo è importante".



LA LINGUA - "Il mio italiano? Ho iniziato a parlarlo quotidianamente. Capisco tutte le istruzioni che mi vengono date. Mi sono allenato per due settimane, ho giocato tre partite e mi sento bene dopo ogni settimana di lavoro che passa”.



LA CHAMPIONS - “Nella scorsa stagione il Milan si è qualificato meritatamente alla Champions League e ora dobbiamo prepararci bene a questa competizione. Rigore parato? Oggi ne ho parato uno sì, ma la cosa più importante è che ho aiutato la squadra".