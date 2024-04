Milan, Maignan: 'Solo nel tunnel, cammino, mi carico, canto. Fede e adrenalina con me'

ll portiere del Milan Mike Maignan si sta avvicinando, come i suoi compagni di squadra, alla sfida di giovedì contro la Roma e valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Il numero 16 rossonero ha così scritto su Instagram: "Sono solo nel tunnel, cammino, mi carico, canto. Dubbi? Certamente, ma vado fiducioso, i miei gesti sono ripetuti migliaia di volte. Fede e adrenalina insieme a me, ultimo dito alzato, andiamo!".