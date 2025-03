Milan, Maignan squalificato per una giornata: "Espressione irriguardosa all'arbitro nel tunnel degli spogliatoi"

che esce con le ossa doppiamente rotte dalla gara persa per 2-1 al 95esimo contro lae valida per la 27esima giornata della Serie A 2024/25. Al termine della gara, infatti,ha proseguito anche nel tunnel degli spogliatoi con le proteste nei confronti del direttore di gara, andando oltre i termini leciti eCon i rossoneri in 10 contro 11 per l'espulsione di Pavlovic, ma con una partita fino a quel momento ferma sull'1-1, la sconfitta è arrivata grazie ad un rigore contestatissimo concesso dall'arbitro per un contatto in area fra Isaksen e Maignan. Manganiello non aveva fischiato il rigore, ma l'intervento del Var ha convinto il fischietto ad una On Field Review che ha portato alla concessione della massima punizione. Una scelta chee che è proseguita, evidentemente, dopo il triplice fischio nella pancia dello stadio.

- "Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di €15.000,00 per Maignan Mike Peterson (Milan): per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce negli spogliatoi, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa".Maignan di conseguenza salterà la prossima sfida di campionato che vedrà il Milan affrontare il Lecce in trasferta al Via del Mare sabato 8 marzo a partire dalle ore 18. Questa sarà la seconda partita stagionale che salterà l'ex-Lille che soltanto in Coppa Italia contro il Sassuolo si era seduto in tribuna per un problema fisico.