Milan, Maignan squalificato: pronto Sportiello, ecco da quanto non gioca

Una notizia dell’ultima ora che arriva come un fulmine a ciel sereno., come comunicato ufficialmente dal Giudice Sportivo in questi minuti,, al termine della gara (persa per 2-1 grazie al calcio di rigore realizzato sul finale di gara da Pedro) contro la Lazio, nel tunnel che adduce negli spogliatoi dello stadio di San Siro,. Ne consegue che il portiere del Milan salterà e non sarà a disposizione per la trasferta di Lecce, valida per la 28a giornata di Serie A.

, dunque, per l’estremo difensore francese classe 1995, arrivato nel capoluogo lombardo nell’estate del 2021 e che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Un’assenza importante per la formazione allenata da Sergio Conceicao che sarà costretta a rinunciare al capitano della rosa rossonera per la prima volta in tutto il campionato. Infatti,

In un momento di grande crisi per la squadra meneghina,, in vista della sfida del Via del Mare di Lecce,, secondo portiere della squadra meneghina. Con ogni probabilità,che da questa stagione è stato inserito nella rosa come terzo estremo difensore, ruolo che sarà riempito in panchina dache non viene convocato dalla Prima Squadra dal match contro il Verona di dicembre., al momento mai convocato in stagione e utilizzato dal Milan Futuro nel Girone B di Serie C.

, quando l’ex Atalanta ha difeso i pali della porta rossonera durante glidalla squadra allora ancora allenata da Paulo Fonseca. Per il classe ‘92, sono stati 45 minuti di assoluta tranquillità, visto che i propri compagni di squadra avevano già indirizzato la sfida al Sassuolo andando a segno per ben quattro volte nella prima frazione.. In generale, in campionato, l’ex Fiorentina non gioca in Serie A dal 18 maggio 2024, in occasione della partita persa per 3-1 in casa del Torino.

