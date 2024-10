Getty Images

Milan, Malaspina e Liberali scendono in Primavera per la Youth League

Daniele Longo

3 minuti fa



Due rinforzi di grande qualità per il Milan Primavera in vista dell’impegno di Youth League contro il Bruges: scendono dal Milan Futuro sia Malaspina che Liberali. I ragazzi di Guidi vogliono riscattare un momento poco felice in campionato a causa dei tanti infortuni.