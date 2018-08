Dopo 9 anni Paolo Maldini è tornato a casa. Ieri è arrivata l'ufficialità dell'incarico di direttore dello sviluppo strategico dell'area sport. Un nuovo inizio per l'ex capitano rossonero che si presenta nella consueta conferenza stampa riportata integralmente da calciomercato.com.



SUL NUOVO PROGETTO CHE LO HA CONVINTO: 'Non ho mai detto di no senza parlare, con Barbara Berlusconi avevamo intavolato un discorso che non è andato a buon fine. Un anno e mezzo fa con la proprietà cinese non avevamo nemmeno definito il ruolo. Adesso ho parlato con Leo e con i proprietari e mi ha convinto il progetto, credo in questo progetto. Non dovevo per forza incluso per il mio passato, ora lo sono'.



SU QUANDO E' NATA L'IDEA E SUL RUOLO DI LEONARDO: 'Leo è stato fondamentale, le persone contano. Siamo diversi e siamo amici, ci completeremo. Mi ha chiamato venti giorni fa, non abbiamo avuto tanto tempo. Ho incontrato la proprietà a New York ed è andato tutto velocemente'.



SU COSA LO HA CONVINTO DEL PROGETTO E DEL RUOLO: 'Sono due cose fondamentali, prima non avevamo mai sviluppato questa cosa del ruolo. Credo di conoscere l'ambiente, avere vicino Leo e la società è stato fondamentale per la scelta di dire sì'.



ANCORA SUL RUOLO: 'Mi occuperò della prima squadra, del mercato e del rapporto con l'allenatore. Tutto quello che fa Leo, condivideremo tutta la parte sportiva'.