Shevchenko torna a San Siro. Oggi il ct dell'Ucraina sarà in tribuna per vedere Atalanta-Shakhtar Donetsk. Per festeggiare i suoi 43 anni compiuti domenica, dopo la partita di Champions League andrà a cena con alcuni suoi ex compagni di squadra ai tempi del Milan, tra i quali ci sarà anche Maldini. Secondo la Gazzetta dello Sport, Sheva è tra i candidati alla panchina di Giampaolo, che si giocherà il posto sabato sera sul campo del Genoa. In ogni caso manterrebbe l'incarico con la propria nazionale, da dove si porterebbe a Milano il suo vice Tassotti oltre a Maldera. Fra le alternative ci sono Rudi Garcia, Ranieri e Gattuso, contattato anche dal Genoa di Preziosi per il dopo Andreazzoli.