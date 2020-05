E' la seconda volta che il direttore tecnico del Milan parla apertamente del tecnico tedesco dopo l'intervista a Sky del 22 febbraio scorso ("Rangnick? Ho letto. Sinceramente, da direttore dell'area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto per associarlo al Milan").La proprietà era stata piuttosto precisa invitando tutti i propri tesserati a concordare le strategie mediatiche, ma questo caso specifico è difficilmente equiparabile a quanto accaduto ormai tre mesi fa con Zvonimir Boban.La nota concessa all'AnsaL'attuale direttore tecnico del Diavolo non può e non vuole convivere con Ralf Rangnick, il candidato numero uno alla panchina rossonera.. Ma procediamo con ordine: a Maldini la proprietà ha sempre imputato il disastro Giampaolo, sua scelta ben precisa e forte nonostante le alternative. Non sono state gradite alcune esternazioni a mezzo stampa, né la scarsa propensione ad assumersi le responsabilità nei momenti più critici dell'ultima stagione. L'idea era quella di proporre un ridimensionamento del ruolo, con l'avanzata decisa sul mercato di Geoffrey Monacada e Hendrik Alstadt.Maldini, quando afferma che Rangnick "parlando di un ruolo con pieni poteri gestionali sia dell’area sportiva che di quella tecnica, invade delle zone nelle quali lavorano dei professionisti con regolare contratto", sembra in realtà voler girare l'obiettivo proprio sul suo amministratore delegato, lanciando un messaggio inequivocabile.