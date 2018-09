Paolo Maldini, direttore sviluppo strategico area sport del Milan, è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Cagliari:



SU GATTUSO - "Ha parlato il mister e condivido le sue parole, questa squadra deve crescere di mentalità, è lì dove dobbiamo insistere, non dobbiamo dimenticarci che veniamo da due sesti posti, la strada è molto lunga".



SUL PROGETTO - "Il progetto è serio, abbiamo l'intenzione di portare questa squadra ai massimi livelli, ci sono giocatori giovani, non sono ancora convinti su quello che possono dare, dobbiamo dialogare noi dirigenti su questo".



SULL'ANTI JUVE - "Siamo sicuramente molto lontani dall'essere l'anti-Juve, abbiamo l'obiettivo di tornare in Champions e di fare bene in Europa League".



SULLE INTERVISTE DA GIOCATORE -"Non mi è mai piaciuto tantissimo, parlavo in altra maniera".



SU COSA MIGLIORARE - "Dobbiamo cercare di accelerare la crescita di esperienza, abbiamo un'occasione, i risultati delle altre squadre lo dimostrano, questa squadra non è ancora consapevole di quanto è forte. Tanti ragazzi non sono ancora esplosi nell'idea di quanto possono dare. Il dialogo lo vediamo come qualcosa di fondamentale".



SULL'IMPORTANZA DEGLI EX - "Tutti gli ex che sono passati da Milanello hanno un grande affetto. Tornato molto volentieri, vogliamo coinvolgere ex calciatori che possano dare qualcosa per il Milan del futuro".