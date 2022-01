Il Milan accelera per il riscatto di Pietro Pellegri. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, oggi pomeriggio è prevista una conference call tra Paolo Maldini e il Monaco per provare a chiudere la trattativa. Il club rossonero punta a uno sconto rispetto ai 6 milioni più 1 di bonus previsti per la prossima estate.

IL TORINO ASPETTA - Nonostante un avvio di stagione sfortunato, con i tanti infortuni che lo hanno costretto a stare fuori a lungo, Pellegri ha convinto il Milan che vuole provare a puntarci per il futuro. Per il classe 2001 è previsto un percorso di valorizzazione in prestito al Torino. Il club granata ha superato il Genoa raggiungendo, nella giornata di ieri, un accordo totale con il club di via Aldo Rossi per una cessione di Pellegri a titolo temporaneo per sei mesi. Il conto alla rovescia è partita, già in serata sono attesi segnali importanti per la definizione della trattativa.