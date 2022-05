Paolo Maldini, dirigente del Milan campione d'Italia, ha parlato a Sport Mediaset:



"C'ho creduto dall'inizio, ma non solo io. Se ci crede solo un dirigente i risultati non arrivano, lo hanno fatto anche i ragazzi e l'allenatore: sono stati bravi. L'idea iniziale era quella di non dire niente ma partire con l'intenzione di vincere il campionato. Se ci avessimo creduto meno forse avremmo perso qualche punto che non ci avrebbe permesso di essere qua"