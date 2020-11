Nel corso dell'intervista a Telefoot, Paolo Maldini ha parlato anche di Mohamed Simakan, difensore dello Strasburgo: "Abbiamo parlato con i suoi genti e anche con il ragazzo nei mesi precedenti, ma anche con altri giocatori di Ligue 1. Non essendo un campionato molto tattico, i calciatori sviluppano l'abilità nell'uno contro uno, in attacco e in difesa, una dota fondamentale nel calcio moderno. La nostra idea è prendere questi tipi di talenti, anche grezzi dal punto di vista tattico, con grandi capacità fisiche".