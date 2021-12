Intervistato da Sky Sport il direttore generale del Milan, Paolo Maldini ha parlato anche del mercato di gennaio e della mossa che il club è pronto a fare per sostituire Simon Kjaer: "Stiamo valutando. Valutiamo la possibilità di un giocatore già pronto subito oppure se magari anticipare un colpo per la prossima stagione, ma non è detto che si possa trovare. Al di là della Coppa d’Africa, con Campionato e Coppa Italia considero la rosa competitiva”.