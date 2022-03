Il Milan è a 9 giornate da quella che sarebbe una vera e propria impresa calcistica. Per i rossoneri tornare a vincere il campionato, nonostante tutte le difficoltà incontrate in questa stagione, sarebbe sicuramente un qualcosa di straordinario.Hanno messo al servizio del club le loro competenze tecniche, andando a scovare talenti ancora poco considerati a livello internazionale, ma soprattutto hanno preso delle decisioni forti, anche rischiose, ma che si sono rivelate propedeutiche al proseguimento del progetto (vedi Maignan).- La parola d’ordine, in casa Milan, è continuità. Theo Hernandez ha rinnovato il suo contatto il mese scorso e verrà seguito molto presto da Ismael Bennacer e Rafael Leao.C’è grande fiducia e soddisfazione nell’operato dell’area sportiva da parte di Gazidis e della proprietà. Ora il Diavolo vuole provare a proclamarsi campione d’Italia, poi arriverà il momento delle firme.