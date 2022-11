"Maldini non sente il peso della maglia rossonera" aveva detto il ds dello Spezia a pochi minuti dalla sfida di San Siro.. Pressioni? Zero: "Ho un cognome pesante - aveva raccontato il classe 2001 in un'intervista - ma ho imparato a viverla bene". Di Maldini, in Maldini. Semrpre lì, a San Siro. Quello di ieri è il primo gol di Daniel in quello stadio, alla prima da titolare con lo Spezia. Segna, e non esulta. Impassibili, lui in campo e il padre in tribuna. Chissà cosa gli sarà passato per la testa vedendo il figlio fare l'1-1 contro il suo Milan.- In estate lo Spezia l'ha preso in prestito dai rossoneri per fargli fare esperienza trovandogli più spazio.: "Ne ho parlato un po' con papà - ha raccontato poi Daniel - ma è stata una decisione mia". Forse qualche consiglio sarà arrivato dal fratello Christian, difensore classe '96 del Lecco e la persona con la quale il ragazzo si confida di più.- Il Milan aveva anche pensato di tenere Maldini in rosa, per un discorso di liste e per avere un'alternativa in più sulla trequarti. Poi è stata fatta un'altra scelta,, solo un prestito secco. Era quasi fatta con il Verona; poi i gialloblù hanno preso tempo, è arrivato Cortinovis dall'Atalanta e per Maldini non se n'è fatto più nulla. Così si sono inseriti i bianconeri che hanno superato la concorrenza della Cremonese, e dopo l'ok di Gotti hanno affondato il colpo. Oggi Maldini gioca e cresce con lo Spezia, sotto l'occhio attento del Milan e di papà Paolo.