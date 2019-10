In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Milan Stefano Pioli, ha preso la parola anche il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini: "Ringrazio Giampaolo per la sua professionalità e spiace aver dovuto prendere una strada diversa rispetto a quanto ci eravamo detti 4 mesi fa. Ci siamo però resi conto che la scelta, per quanto giusta e forte per una squadra piena di giovani, non funzionasse e allora abbiamo deciso a malincuore, ma in maniera condivisa di puntare su un nuovo allenatore. Pioli è un allenatore di grande esperienza e siamo convinti che questa stagione non sia ancora compromessa".



Sulla contestazione dei tifosi: "Siamo tranquilli perché crediamo di aver fatto scelte ponderate e in linea con la politica del club. Il nostro obiettivo non è vincere la Champions League quest'anno, ma non abbiamo intenzione di aspettare 10 anni per tornare in alto. Credo che la nostra presenza sia una garanzia per quello che abbiamo rappresentato nella storia del Milan".