Perché Paolo Maldini e il resto del management non hanno ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza fra 11 giorni? Gli è stata fatta una proposta formale o tutto è fermo all’incontro di 3 ore fra Maldini e Gerry Cardinale? Chi deve proporre il rinnovo a Maldini & C: l’attuale CEO Gazidis, che rappresenta Elliott, o Gerry Cardinale, proprietario di RedBird? Quanti saranno gli uomini di Elliott nel prossimo CdA del Milan: 5 come ha scritto l’Equipe o 2 come ha saputo Calcio e Finanza da “fonti informate sulla vicenda”? È vero che Giorgio Furlani, attuale portfolio manager di Elliott, è il candidato principale a sostituire Ivan Gazidis nel ruolo di amministratore delegato del Milan? È vero che Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan, sarà riconfermato nel ruolo anche dalla nuova proprietà? Esiste un budget per rinforzare la squadra e puntare a rivincere il campionato e a fare bella figura in Champions League?

Paolo voleva che Elliott-Redbird s’impegnassero con loro per 3 anni, un tempo ragionevolmente utile per chiudere un progetto con obiettivo Champions League (la vittoria, non la partecipazione), ma non c’è stato verso e ha spuntato solo un’opzione per la terza stagione.non un granché in effetti, con la possibilità di alzare l’attuale monte ingaggi del 15/20% complessivo, non di più. Rinnovi compresi. Anche il Milan, come l’Inter, dovrà affidarsi alla creatività per rinforzare l’organico campione d’Italia.A condizione che non ci siano inserimenti tipo quello, ipotizzato in Francia, del PSG su RSanches. Il resto saranno eventualmente prestiti e parametri zero.Perché mai abbiamo dubitato che lo firmasse, solo che ci sembrava e sembra anche ora molto strano che lo faccia così a ridosso della scadenza. Sappiamo che ogni quesito troverà riscontro nei fatti: il tempo dirà chi sarà il nuovo (?) presidente, il nuovo amministratore delegato, quale sarà il peso di Elliott nella nuova società,