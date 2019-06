Lo ha elogiato, nel corso della stagione. Per le prestazioni, ovviamente, e per il modo di indossare, e onorare, la fascia che porta al braccio. Per Paolo Maldini, Alessio Romagnoli è la colonna del Milan, in campo e fuori. Per Paolo Maldini, il numero 13 rossonero è il vero intoccabile della rosa.



INTOCCABILE - In un mercato in cui qualcuno, vedi Gigio Donnarumma, verrà sacrificato per mettere a posto i conti, il prossimo direttore tecnico ha un unico incedibile: Romagnoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, col Milan, quindi, deciso a tenersi stretto il proprio capitano. Anche perché, dal punto di vista economico il club di via Aldo Rossi non può monetizzare al massimo, visto che il 15% di una futura cessione sopra ai 25 milioni di euro spetta alla Roma. Sì ai sacrifici, quindi; ma il sacrificato non sarà Romagnoli.