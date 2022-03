, bandiera e dirigente del Milan, ha parlato a Mediaset prima della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: un primo pensiero all'iniziativa in favore dell'Ucraina."Sono manifestazioni simboliche ma che hanno un senso enorme. Avere una guerra in Europa nel 2022 nessuno se lo poteva aspettare, è terribile e dobbiamo manifestare la nostra vicinanza agli ucraini con gesti simbolici".“Io non parlo molto alla squadra, il mio ruolo è un altro. Seguendo la settimana capisci che c'è la tensione naturale ed è l’allenatore a dover stemperare. In genere sono queste le partite più facili da preparare, ma sono anche quelle più emotive”.- “Lui è un vincente, è giusto dica questo. Magari riusciremo a vincere quest’anno e questo non vuol dire che non possa avere un futuro con noi. Ora sta pensando a tornare a disposizione, poi per il contratto vedremo”.- “Non abbiamo vinto le ultime due che potevano essere più facili sulla carta, ma i ruolino di marcia è super. Miriamo di fare meglio dell’anno scorso, abbiamo difetti e le hanno anche le altre. Siamo lì a lottare per questo scudetto con le altre”.- “Io credo che noi siamo competitivi in tanti reparti. Ora abbiamo fuori Kjaer e Zlatan, ed è una cosa che noi stiamo soffrendo. Le partite si vincono anche prima e l’esperienza è fondamentale. A livello genere, la Champions ha detto che dobbiamo migliorare tutto per competere”.- “È normale, Kessie è in scadenza e non abbiamo un accordo. La linea è dettata dal club e dalla proprietà, non ci scosteremo”.