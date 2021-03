Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini ha dichiarato a Sky prima della partita contro il Manchester United in Europa League: "Abbiamo un'incredibile serie di infortuni, specialmente in attacco, ma la nostra mentalità deve restare sempre la stessa e dobbiamo andare avanti senza piangerci addosso. Finora la stagione ci ha visti protagonisti, era difficile pensare di fare più di così. Dobbiamo ricordarci da dove siamo partiti".



"Il Manchester United è una grandissima squadra, che gioca in un campionato di un altro livello. Ho ricordato il precedente del 2007 in Champions League con Pioli. Seedorf? In campo voleva sempre il pallone, era una goduria e farebbe la differenza anche adesso".