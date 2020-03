, in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel quale ringrazia i tifosi per i tanti messaggi d'affetto ricevuti, ed esprime poi orgoglio per il lavoro svolto da medici, infermieri, Protezione Civile e forze dell'ordine."Buongiorno a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che attraverso i social hanno fatto arrivare il loro amore e la loro preoccupazione per le condizioni di salute mie e di mio figlio.. Grazie del vostro affetto, che non manca mai. Io vorrei anche ringraziare tutti quei dottori, infermieri, operatori sanitari, Protezione Civile e forze dell’ordine, che stanno affrontando questa emergenza col massimo della professionalità e con un coraggio enorme.".