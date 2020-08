Nel corso di una conferenza stampa a Milanello,, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossoneri, hanno presentato la stagione al via: "L'anno scorso abbiamo messo le basi per l'idea di Milan che abbiamo" ha esordito l'ex capitano. "Tra estate ed inverno sono arrivati 9 giocatori, quasi tutti sono stati confermati. La base è stata messa l'anno scorso, le operazioni di quest'anno dovranno essere mirate per migliorare la squadra, che a fine anno ha fatto molto bene.. Oltre ai ruoli in cui dovremo migliorare, restiamo vigili per le opportunità che possono capitare"."Per il Milan è importante la crescita di tutti i calciatori. Abbiamo una squadra giovane, tra le più basse per età media in Serie A. I successi passano dalla crescita di questi ragazzi. Leao è un talento cristallino, ha mostrato lampi di classe e alzato di molto le aspettative. E' riuscito a fare cose importanti. Ha avuto una maturazione logica dopo i primi mesi di ambientamento, ha fatto 6 gol, servito 3 assist e colpito diversi pali. Da un calciatore con la sua classe ci aspettiamo una crescita"."Stiamo lavorando duramente, noi e l'entourage di Zlatan, per arrivare ad un accordo. Sappiamo che questa stagione non avrà una preparazione normale, tra 20 giorni circa entreremo già nel vivo. La nostra idea è provare a chiudere in tempi stretti"."Piano B? Normale che ci sia, c'è anche un piano C, come sempre in questo lavoro, anche se Ibra è la priorità"."Hanno dato molto, sono cresciuti individualmente ma anche come coppia, metterli insieme nel centrocampo a due è stata un'intuizione di mister Pioli. In questo reparto dovremo intervenire, ci aspetta un periodo con partite ogni 3 giorni. Stiamo valutando ipotesi, ma siamo fiduciosi di poterci rinforzare ancora"."Dovremo agire solo nei ruoli in cui dobbiamo migliorare. Potrebbero esserci delle occasioni, tutto ciò che arriverà non sarà per fare numero ma per migliorare ruoli con alcune pecche"."Modello Bayern? Sì, ma loro sono su un altro livello. La loro organizzazione è da seguire, noi siamo ancora distanti da quelle cifre e quei fatturati, ma la strada è quella"."Il FFP è una regola giusta per il mondo del calcio in generale ma ingiusta per chi voleva ridurre questo gap. La difficoltà è non poter investire quel che si vuole"."E' una trattativa, lo conosciamo e lo apprezziamo. E' tra i nostri obiettivi, le modalità sono ancora da studiare al 100%"."Pobega, Colombo, Brescianini e Daniel Maldini confermano l'ottimo lavoro del settore giovanile, che ha fornito tantissimi giocatori alla prima squadra. Dovremo individuare per loro il percorso giusto, è un patrimonio tecnico, economico e di valori. Non solo arrivano dal settore giovanile, ma hanno fatto tutta la trafila sin da piccolissimi, portano avanti quella cultura che i nostri tecnici portano avanti da anni. Pobega ha fatto benissimo, abbiamo pensato di portarlo qui, vedremo ora. Ha attirato le attenzioni di molte squadre di Serie A. Brescianini uscirà per giocare in prestito, probabilmente in Serie B, mentre Lorenzo Colombo e Daniel Maldini proseguiranno con la prima squadra"."Il concetto di incedibilità è relativo. Negli ultimi anni ha fatto molto bene, è una garanzia perciò non consideriamo Davide sul mercato"."Sono molti i nomi che vengono accostati al Milan, alcuni sono realistici, altri meno. E' un ottimo giocatore del Tottenham, ma non ci sono le condizioni, al momento, per pensare a lui"."Stagione iniziata con un anno di contratto? Sì, è un problema, ma è giusto pensare ora alla situazione Zlatan per poi pensare al rinnovo di Gigio. Abbiamo grande fiducia, possiamo offrirgli la miglior soluzione possibile per il proseguo della sua carriera. Sì, c'è una sorta di "preoccupazione" perché è l'ultimo anno, ma siamo pronti a fare offerte adeguate al valore del giocatore"."Stiamo verificando la possibilità di anticipare il suo riscatto a titolo definitivo al Milan, ci auguriamo ci siano le condizioni giuste. Siamo contenti di quanto fatto da Ante, nel girone di ritorno ha avuto un rendimento straordinario, con gol, assist e prestazioni di altissimo livello che hanno fornito un contributo notevole a tutta la squadra. Speriamo si possa pensare a lui in maniera definitiva"."La sensazione è una certezza: nelle prime settimane di settembre ci vedremo con l'agente"."Ringrazio i nostri tifosi, già da calciatore e anche in questi due anni da dirigente ci hanno dato qualcosa di speciale, il che rende questo club unico. Il rammarico di questo finale di stagione così positivo, anche parlando con i giocatori, era non avere gli spettatori. Non vediamo l'ora di avervi allo stadio, sappiamo che ci seguite tramite i nostri canali"."C'è poco da aggiungere, forza Milan e a presto!".