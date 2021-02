Ilriparte in Europa League da Belgrado e dalla sfida con la Stella Rossa,parla a Sky Sport prima dell'incontro: "E' strano tornare qua, non ero venuto perché ero infortunato ma ho tanti ricordi di quella partita del 1988, sembrava una settimana ma erano solo due giorni. Una vittoria meritata, ma senza la nebbia qualcosa sarebbe cambiato​".- "Domenica abbiamo giocato veramente male, loro benissimo. Abbiamo meritato al 100% la sconfitta. Ma la svolta il Milan l'ha già fatta tempo fa, è diverso dall'anno scorso e tutte le cose belle fatte nella prima parte della stagione non devono essere rovinate da una sola partita giocata veramente male".- "Come sta la squadra dal punto di vista psicologico? Vedremo, pensiamo di stare benissimo. Abbiamo fatto una settimana, prima dello Spezia, ad altissima intensità e qualità però il risultato è stato estremamente negativo. Siamo pronti a giocare ogni tre giorni, non ci siamo mai pianti addosso per il calendario: è la nostra forza, mi aspetto una risposta positiva come sempre".- "E' una bella soddisfazione personale, perché la mia soddisfazione è legata ai risultati della squadra. Non avevo tanti dubbi l'anno scorso, magari il lavoro fatto con Boban e Massara avrebbe avuto bisogno di tempo, ma quello che manca nel calcio è aspettare e vedere cosa accade in futuro".- "Ognuno ha la propria maniera di essere terzino, le caratteristiche sono individuale. Nel caso di Theo dobbiamo tenerlo perché andrebbe più avanti di quanto stia facendo ma è la forza di questa squadra. Il miglioramento di Calabria è incredibile sotto tutti i punti di vista, della personalità, ed è quello che chiediamo ai nostri giocatori. E' una nostra idea estremizzata, ma i nostri due terzini in campo sono spesso quelli che hanno più spazio per impostare e diventano i registi".- "E' sempre stato un avversario leale, fortissimo, simpatico. Ci siamo visti anche in vacanza e ho visto suo figlio giocare con la Primavera, un ottimo prospetto. Sono felice per questa sua avventura e per come sta andando".