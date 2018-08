Paolo Maldini, neo dirigente del Milan, ha parlato a Milanello ai microfoni di Mediaset al termine dell'allenamento della Prima Squadra.



"Per me è sempre molto bello venire qui, è una seconda casa come San Siro. Gattuso che allena? Ormai ci ho fatto l'abitudine vedendolo allenare l'anno scorso. Conosco le sue doti e non sono sorpreso di nulla di ciò che ho visto".