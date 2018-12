Dopo la conferenza di Gattuso, alla vigilia di-Spal,ha parlato con i cronisti presenti, tra cui Daniele Longo per Calciomercato.com.- "Erano chiari fin dall'inizio, non siamo partiti per vincere lo scudetto ma in corsa con il sogno di arrivare al quarto posto, una cosa al quale non siamo arrivati negli ultimi anni. Siamo assolutamente dentro i parametri. Possiamo assolutamente arrivare al quarto posto, lo abbiamo dimostrato fino a poco tempo fa. Era un mese importante per fare il salto di qualità, non siamo riusciti a farlo e non siamo contenti di come sono andate determinate partite. Ma non siamo distanti".- "Abbiamo avuto infortuni, tanti sullo stesso ruolo, abbiamo attraversato momenti difficili a livello numerico quindi sicuramente c'è qualche alibi. Malgrado questo ci aspettavamo qualcosa in più, anche dai giocatori: cambiare questa percezione del non essere in grado di è forse la nostra più grande sfida in questo momento ed è quello che stiamo cercando di fare dall'inizio".- "La partita la cambi con un atteggiamento diverso, anche nel momento di difficoltà bisogna essere propositivi, è questo che si chiede. Non far vedere che sei da sesto posto negli ultimi due anni, non accettare quel tipo di posizione. Tutte le squadre che arrivano a certi obiettivi fanno qualcosa in più. L'ordinario nello sport ad alti livelli non esiste, bisogna fare lo straordinario. E' questo che si chiede ai calciatori, che a volte purtroppo si adagiano su una posizione più di comfort".- "Da quando siamo qui non abbiamo mai giudicato quello che c'è stato prima di noi. L'input è condivisione di obiettivi e linee guida della società, quindi grandissimo appoggio all'allenatore".- "Quello che ha detto Leo, non abbiamo mai messo in discussione la sua leadership. Già dai primi giorni per i ragazzi era un punto di riferimento ed è un punto di riferimento. E' una situazione particolare e nuova per lui, tra prestito e assenza di gol. Le cose possono cambiare in un attimo anche per lui".