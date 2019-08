Anzi, lo spagnolo è sul mercato nonostante le belle parole spese per lui da Giampaolo. Il club rossonero è ancora alla ricerca di un nuovo calciatore che possa giocare da trequartista o da seconda punta. Il primo obiettivo è sempre l'argentino dell'Atletico Madrid,Il portoghese (classe 1994 ex Sampdoria e Udinese) non è andato al Manchester United e viene valutato dallo Sporting Lisbona 70 milioni di euro. Cifra che, sempre secondo Tuttosport, potrebbe essere abbassata grazie all'inserimento nella trattativa dell'attaccante, valutato 30 milioni.Intanto al Milan sono stati proposti due trequartisti messicani: Jurgen(Tigres) e Rodolfo(Monterrey), che ha una clausola di rescissione da 8 milioni di euro. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com