Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, parla a Dazn prima della sfida col Genoa: "Riconoscimento di France Football? E' un orgoglio senza dubbio, è anche un sogno fare una partita con gli altri 10 nella lista, devi essere fortunato e devi crescere in una grande squadra. Scudetto? Lo stiamo ripetendo da inizio stagione: non ci siamo messi degli obiettivi veri e proprio, dobbiamo giocare al meglio tutte le partite e dobbiamo essere coraggiosi, anche nei momenti difficili".



SU CALHANOGLU - "Ci proviamo, loro pure. Siamo in una situazione delicata, è in scadenza, però c'è grande disponibilità dalle parti. C'è una collaborazione generale per arrivare a un risultato che dovrebbe mettere d'accordo tutti".



SU KALULU - "Ho parlato moltissimo con lui ipotizzandolo terzino, ora sta giocando centrale. E' un classe 2000, deve fare esperienza".