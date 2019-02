Al termine di Atalanta-Milan, Paolo Maldini è intervenuto a Dazn per commentare il successo dei rossoneri: "Piatek come Shevchenko? Precisiamo: Sheva è e sarà per sempre unico. Piatek però ha già fatto vedere cose incredibili ed è completamente concentrato sulle cose che fa. Ha fame, voglia di fare gol e attaccare lo spazio. In alcune cose ricorda Shevchenko, ma prima di arrivarci ne passa ancora".



Voto al mercato di gennaio? Abbiamo cercato di dare qualità e vivacità. Paquetà dà sicuramente qualità a centrocampo, la transizione dalla difesa all'attacco non era il nostro forte e lui ci ha aiutato tantissimo. Piatek ivece ha dato profondità e presenza in area.



Paquetà? E' in crescita, a volte ci dimentichiamo che è un ragazzo arrivato dal Brasile dopo un mese di vacanza, si è sposato, lo abbiamo buttato subito dentro e non è mai uscito. Il calcio brasiliano è molto diverso dal nostro, ma quello che ha sorpreso di lui è l'applicazione che ci mette anche in fase difensiva, che forse è dove deve imparare di più".