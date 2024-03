Milan, Maldini può salutare a titolo definitivo

Daniel Maldini e un futuro tutto da scrivere. Il trequartista classe 2001 sta facendo vedere grandi cose al Monza dove ha già realizzato 3 gol decisivi che sono valsi 9 punti in classifica per il club brianzolo. Ecco perché Galliani vuole provare ad acquistarlo a titolo definitivo. Missione complicata ma non impossibile: da un lato il ragazzo è tifoso del Milan con il quale ha un contratto fino al 2025, dall’altro va trovata una quadratura sul prezzo con il club rossonero.