Paolo Maldini, ex difensore del Milan e ora dirigente in rossonero, manda un messaggio a Nicola Rizzoli, ospite a Sky Sport, ricordando il suo addio: "Avevo un ottimo rapporto con lui. Non è un caso che la mia ultima partita sia stata arbitrata da lui. Un mix di emozioni incredibile per me, e valeva una qualificazione alla Champions League. La Fiorentina se vinceva con due gol di scarto si sarebbe qualificata. Quando Ancelotti decise di togliermi per far sì che il pubblico potesse salutarmi, mancavano tre minuti, che sono un’eternità, Rizzoli, anche per questa forma di rispetto, decise di interrompere le partita per quei tre minuti finali. Una forma di rispetto grandissima. E lo ringrazio”.