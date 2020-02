A margine della sfida contro la Juventus, Paolo Maldini a Rai Sport è intervenuto per ribadire la posizione del Milan: "Il rigore? Le regole sono ancora da interpretare, non mi soffermerei troppo su queste cose e neanche sugli squalificati. Voglio fare i complimenti alla squadra e a Stefano Pioli, abbiamo fatto una grandissima partita e siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto contro una squadra di qualità importante come la Juventus".



Al ritorno mancheranno uomini importanti: "Mancheranno Ibra, Castillejo e Theo Hernandez... ma i nostri daranno battaglia fino alla fine. Quando c'è un Milan-Juventus, ti dimentichi anche le diffide e sei preso dalla foga della partita. La partita con l'Inter poteva ammazzarci ma siamo stati bravissimi a reagire, abbiamo tracciato una strada diversa e stiamo giocando un buon calcio, ringrazio in pubblico".