Paolo Maldini, responsabile dell'area tecnica rossonera, commenta a Milan TV il rinnovo di Stefano Pioli: "Emozioni dopo il rinnovo? L'emozione di continuare un percorso iniziato più di un anno fa che ha portato il Milan ad ottenere risultati non solo in campo ma per il futuro. L'obiettivo è costruire una squadra che possa competere con i più forti non un anno ma sempre. Famiglia? Ha influito molto. Non stiamo facendo il contratto solo con il Pioli allenatore ma con l'uomo Pioli. C'è sintonia, ci saranno problemi ma quando c'è questa empatia i problemi si risolvono. Sappiamo che troveremo giornate meno felici rispetto a quelle di oggi, ma riusciremo a risolvere i problemi".