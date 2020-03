ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera:Ho ancora un po' di tosse secca, ho perso gusto e olfatto.perché sentivo che non era come le altre volte, e poi avevo fatto il vaccino per l'influenza. I dolori sono particolarmente forti, e poi senti come una stretta al petto".Mia moglie ha avuto un'influenza molto lunga e strana, è stata a letto tre settimane. Prima ancora, verso metà febbraio, il nostro primogenito, Christian, che ha 23 anni e vive con noi, ha avuto una brutta influenza, in famiglia forse è quello che è stato peggio di tutti.L'altro figlio Daniel, 18 anni, è positivo. Anche lui vive con noi, ha dolori e febbre. Ma mi pare che in famiglia sia quello che l'abbia presa in forma più leggera".Dolori alle articolazioni e ai muscoli, febbre mai più di 38 e mezzo. Il giorno dopo sarei dovuto andare a Milanello e invece sono rimasto a casa, ho saltato anche Milan-Genoa., perché i miei sintomi per quanto forti potevano essere quelli di una normale influenza. Poi ho scoperto che un amico, che avevo incontrato il 23 febbraio, era positivo come un'altra persona che lavora con me. Alla fine"Un mio amico ha avuto problemi respiratori: è ricoverato all'ospedale di Legnano, non dorme e ha gli incubi. A me è andata meglio, comunque sono qui confinato da diciotto giorni con la mia famiglia., non ci si rimette in due giorni da questo virus. Tutti i calciatori devono avere il tempo di riprendersi e allenarsi, prima di tornare a giocare saranno necessarie almeno due settimane di preparazione"., ripartire è nella sua natura. Ma, passata l'emergenza, verrà un momento durissimo. L'economia, le piccole imprese saranno semidistrutte. La politica deve fare molto di più, deve rassicurare la gente.Un conto è stare chiuso in casa sapendo che avrai di che vivere, ma stare chiuso in casa senza certezze crea un’angoscia insopportabile. Lo Stato, il governo deve capire questo. E dare segno di aver capito, prima possibile.