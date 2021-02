Florian Thauvin e il Milan, prove d'intesa. L'esterno destro classe 1993 ​è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e ha ormai deciso da tempo di non rinnovare con il Marsiglia. La trattativa tra gli agenti del calciatore e il duo Maldini-Massara prosegue, nonostante la forte concorrenza di diverse società spagnole e inglesi. L'offerta recapitata al gioiello del Marsiglia è di un quadriennale a 2,8 milioni di euro circa a stagione, l'intesa non è così lontana. Resta da sciogliere il nodo delle commissioni da corrispondere agli agenti del giocatore. È questo il colpo a cui Maldini sta già lavorando per la prossima stagione.