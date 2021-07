Paolo Maldini è intervenuto a Milan Tv per parlare delle ambizioni per la prossima stagione: "Le sensazioni sono quelle di una partenza dopo un'annata molto positiva e fatta di grandi risultati e tante conferme. E' stata guadagnata una certa stabilità, a livello societario e sportivo. Avendo una squadra giovane, l'obbiettivo è quello di migliorare le performance della squadra e guadagnare in stabilità che può essere un vantaggio rispetto a squadre che stanno cambiando".



MISURARSI IN CHAMPIONS - "Giochiamo in un campionato molto competitivo, ma le emozioni della Champions League sono qualcosa di più alto. Lì si valuterà la tenuta di alcuni giocatori e ragazzi giovani. Tra l'altro speriamo di giocare davanti a un pubblico numeroso, perché questo ha influito molto nella crescita ma anche nella mancata crescita di alcuni giocatori".



AFFETTO DEI TIFOSI - "Le loro manifestazioni, tra l'altro autorizzate, ci hanno dato una grande carica. Abbiamo visto quello che sta succedendo agli Europei e la differenza tra calcio con e senza gente è incredibile. Non solo per i tifosi che assistono a uno spettacolo, ma anche per i giocatori che ricevono molti stimoli".