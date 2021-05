Dopo l'incontro tra Donnarumma e gli ultrà del Milan ( QUI la nostra ricostruzione), il dirigente rossonerosul quale c'è sempre l'ombra della Juventus : "Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione - ha detto l'ex capitano - per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori".- "Fino a ora sono stati esemplari nel sostenere la squadra, adesso devono capire che. E quello che è successo sabato mattina con Donnarumma non aiuta. Ribadisco l'assoluta professionalità di tutti i nostri giocatori, anche di quelli in scadenza, che non hanno mai fatto mancare dedizione e impegno alla causa".