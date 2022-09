ha dichiarato in un podcast di M2O: "Quando giocavo io non c'erano i social, c'erano meno fotografi e meno gente curiosa, quindi c'era molta più libertà e si poteva vivere in maniera più normale. A 20 anni ti devi anche divertire, io ho avuto la voglia e la forza di uscire.Io ho conosciuto il mio fisico strada facendo e ho imparato a gestirmi, anche sbagliando. Dico: prova, sbaglia, ma impara. Dovrebbe farlo ogni papà con i propri figli"., anche in allenamento piuttosto di prendere gol moriva. Parlava poco, ma faceva molti fatti"."Mi ha fatto piacere avere dei figli calciatori, ma poi molto fastidio: la pressione del papà calciatore, gli occhi puntati tra i 10 e i 12 anni quando sei ancora un bambino. Tutta questa attenzione ha dato fastidio a me e soprattutto a loro, la strada è stata difficile per farsi valere".Ma poi me ne sono fatto una ragione e ho vissuto una seconda vita, facendo delle cose banali che prima non facevo come prendere il caffè con gli amici. Sono stato negli Stati Uniti e volevo aprire un hotel, ma poi ho cambiato progetto. Mi sono goduto figli, moglie e amici che avevo trascurato. Invece