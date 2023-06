L’addio di Maldini ha sconvolto i tifosi del Milan: la chat Milan Club, composta da diversi vip tifosi rossoneri, ha espresso totale solidarietà all'ex capitano, in seguito alla decisione della proprietà di estrometterlo e di interrompere il rapporto.



L'INVITO AI TIFOSI - Per questo "la chat assume da oggi il nome di ‘Milan Club Maldini’ e "invita tutti i milanisti a disertare lo stadio, a non sottoscrivere alcun abbonamento per la prossima stagione e a boicottare ogni tipo di merchandising con il brand Milan. Rinnoviamo invece il nostro totale sostegno alla squadra. Forza Milan, il nostro Milan”.