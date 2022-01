Ultime ore frenetiche per il mercato del Milan, anche per quello in uscita sulla trequarti: non solo Samu Castillejo, per il quale prosegue la trattativa con il Valencia, sull'elenco dei partenti ora c'è anche Daniel Maldini.



C'E' LA SPAL - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la Spal vuole il trequartista classe 2001 in prestito fino al termine della stagione e c'è l'apertura da parte del giocatore per trovare più continuità, avendo messo insieme solo 219 minuti in 11 presenze nella prima parte della stagione. Si lavora quindi a un prestito secco, con il Milan che non intende perdere il controllo sul cartellino di Maldini.