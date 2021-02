Davide Calabria è sicuramente la grande sorpresa del Milan in questa stagione. Il terzino destro è diventato un punto fermo per Stefano Pioli , elemento centrale per l'equilibrio della squadra. Già due gol in campionato più un assist bellissimo per Zlatan Ibrahimovic a Cagliari: i fatti stanno dando ragione alla scelta fatta in estate quando rispedì al mittente alcune proposte arrivate dalla Liga. Con carattere e determinazione ha saputo battere la concorrenza di Andrea Conti (poi ceduto al Parma) e di Diogo Dalot.



RINNOVO PRIMA DEL TERMINE DELLA STAGIONE - Paolo Maldini, che conosce e apprezza Davide Calabria da quando era un ragazzino del settore giovanile, ha tutta l'intenzione di premiare il classe 1996 con il rinnovo del contratto a cifre più importanti rispetto a quelle percepite attualmente ( 1 milione di base fissa più 100mila di bonus). L'offerta rossonera è di portare la scadenza al 2025 con ingaggio da 1,6 milioni netti a stagione. La trattativa va avanti e la volontà del club è quella di arrivare alle firme prima della riapertura della sessione estiva di calciomercato.