Ancora non è arrivata l'ufficialità, ma Rade Krunic si sta già allenando a Milanello in vista della prossima stagione. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista già da un paio di giorni è al lavoro nel centro sportivo del Milan. Krunic nelle scorse settimane ha svolto le visite mediche coi rossoneri, ora si attende solo l'ufficialità per questioni burocratiche. L'accordo tra Milan ed Empoli è già stato trovato: Krunic arriverà in rossonero per 8 milioni di euro più bonus.