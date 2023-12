Secondo quanto riportato da Relevo, il Milan ha trovato un accordo con Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Betis Siviglia, per i prossimi quattro anni e mezzo. Il giocatore si libererebbe a zero a giugno, ma i due club stanno parlando per provare ad anticipare lo sbarco a Milanello dello spagnolo già a gennaio. Al momento, c'è ancora distanza tra le due società sulla cifra, ma le parti sono ottimiste che alla fine si possa arrivare ad un'intesa, nonostante l'inserimento del Napoli.