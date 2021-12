La partita pareggiata e mal giocata ieri sera contro l’deve necessariamente far suonare un campanello d’allarme, in primis nella testa di Pioli, e poi in quella dei dirigenti:Quella dei pochi gol creati dalla trequarti rossonera è in realtà una questione che si trascina da tempo.(i partenopei hanno ancora una partita da giocare), che utilizza lo stesso modulo e ha beneficiato dello stesso numero di reti, ma di 4 passaggi decisivi in più.sono forse coloro che meglio interpretano il calcio di Pioli e sono utilissimi, in maniere differenti, nel velocizzare il gioco con tocchi di prima, nella quantità, nella grinta con cui entrano in campo e nell’intelligenza tattica che dimostrano. Il primo, poi, può dare una mano anche sulle palle alte, il secondo, nel creare superiorità numerica vista la sua abilità nel saltare l’uomo. In termini numerici, però, portano pochi gol:. Chi è molto più presente in zona gol è certamenteassist, così come lo sarebbe statose gli infortuni non lo avessero costretto a saltare così tante partite ().era partito fortissimo,, ma non può viaggiare su quelle medie per tutto il campionato e, inoltre, quando trova squadre molto coperte come l’Udinese, fatica ad uscire dalla morsa asfissiante che gli creano intorno centrocampo e difesa avversari. Poi c’è, che in questo momento sembra l’unico a riuscire a creare, inventare e pensare qualcosa di nuovo, qualcosa di fuori dagli schemi del mister, a fermarsi un attimo, rallentare, e poi trovare la giocata decisiva, oppure inserirsi, come in Champions e trovare la via della rete.Ecco,, per aumentare l’imprevedibilità di un reparto che, contro le difese rocciose, attente e schiacciate come quella dell’Udinese, fatica a incidere.(anche se in campionati certamente meno complicati del nostro):(5 gol e 6 assist tra campionato e Champions con il Brugge),(3 gol e 6 assist nel Salisburgo) e, che è forse il giocatore perfetto in questo senso, oltre che il più prolifico (7 gol e 5 assist in Ligue 1 gol Brest).: assolutamentee, magari, une una. Del trequartista, probabilmente, se ne parlerà più. Nel frattempo, toccherà a Pioli il compito di ritrovare i gol della sua trequarti, magari partendo proprio dalla fantasia di Messias e, quando tornerà, di Rafael Leao.