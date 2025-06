Milan-Manchester City, affare Reijnders in chiusura: i dettagli

La trattativa iniziata da qualche settimana sta arrivando alle battute finali, i contatti delle ultime ore hanno avuto gli effetti sperati dagli inglesi che sono ormai prossimi a definire tutti i dettagli dell'accordo con il club rossonero per assicurarsi il classe 1997, miglior centrocampista dell'ultima Serie A.- Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, l'affare è ormai in chiusura tra Manchester City e Milan: nuovi contatti nelle ultime ore hanno portato a sensibili passi avanti, con i due club che stanno definendo gli ultimi contorni dell'operazione che consentirà dunque a Reijnders, identificato come il sostituto ideale per, di essere a disposizione di Pep Guardiola per il Mondiale per Club.

- L'intesa tra l'ex giocatore dell'Az Alkmaar e il City era già stato raggiunto e porterà l'olandese quasi a raddoppiare il suo ingaggio al Milan, arrivando a toccare quotaPer quanto riguarda il Milan, aveva rifiutato una prima proposta dae aveva tenuto duro sulla richiesta da, aspettando il rilancio da parte dei Citizens. Si attendono novità nelle prossime ore per definire meglio la portata economica dell'operazione, Reijnders si allontana sempre più dal Milan e si avvicina al Manchester City.

