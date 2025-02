Milanmania: stagione già da dimenticare, è il fallimento di tutti. Se Theo non ha più voglia, può andare via

Redazione Calciomercato

, che è riuscita a sbagliare 2 allenatori nel giro di pochi mesi. E' riuscita a sbagliare squadra in estate e a porre dei correttivi forse neanche tutti funzionali in maniera tardiva.. Aveva consegnato una squadra al suo connazionale da portare tranquillamente agli ottavi senza passare dai playoff. E invece è riuscito a perdere con la Dinamo Zagabria e a farsi eliminare dal Feyenoord, non esattamente il Liverpool: danno economico e sportivo clamoroso.

. Pensiamo solo alle ultime partite europee: l'erroraccio di Gabbia a Zagabria, l'espulsione di Musah, la papera di Maignan a Rotterdam e ieri l'incredibile, indecente espulsione di Theo Hernandez., già deteriorato negli ultimi tempi, per un rendimento scadente e un rinnovo lontano. Quello che ha fatto ieri non è accettabile: la gara ce l'ha sulla coscienza soprattutto lui (detto che anche Conceicao ha sbagliato i cambi).

Il Milan stava controllando: ti dava l'idea di fare il secondo gol e di non prendere rischi.: la fotografia dell'inadeguatezza sono quei capelli rosa, inguardabili. La prima ammonizione davvero stupida, inutile, da giocatore nervoso e non si capisce il perchè, sapendo di essere diffidato: assurdo.Non contento, sapendo di essere ammonito si rende protagonista di una simulazione ridicola. Oltretutto in epoca Var, ti credi più furbo di tutti se pensi di ingannare arbitro e tecnologia?. Quest'anno sta giocando in maniera vergognosa, senza dimenticare anche l'episodio del cooling break disertato a Roma.

