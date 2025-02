Milanmania: nel festival dell'errore, Conceicao ha enormi responsabilità. Un'agonia di stagione, non si salva nessuno

Redazione Calciomercato

Sembrava di essere al circo: non solo ieri, da diverse settimane accadono cose che su un campo di calcio sono impensabili.. Il festival dell'errore, con Maignan che è uno degli attori principali., per l'ennesima volta è stato costretto a cambiare all'intervallo e per l'ennesima volta ha concluso con una formazione confusionaria.Il copione è questo, ma è un numero che stiamo vedendo troppo spesso e alla fine non ti diverte più.. Poi però di fronte a certi episodi, le colpe sono di altri. Gabbia e Musah a Zagabria, la papera del portiere a Rotterdam, la follia di Theo al ritorno e, appunto, quanto successo ieri.Si vedeva già dall'inizio.. Altra stagione buttata che, in un mondo normale, dovrebbe portare a una rivoluzione vera, a fare piazza pulita a ogni livello. Dirigenza, allenatore e squadra, senza guardare in faccia nessuno.